نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ضرورت بازمهندسی خدمات سلامت و تغذیه زائران، خواستار توجه به تفاوت‌های جسمی، جنسیتی و فرهنگی حجاج و تقویت آموزش‌های پیشگیرانه و برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در بیستمین جلسه کمیته سلامت حج که در مرکز پزشکی حج و زیارت برگزار شد، بر ضرورت تحول در خدمات ارائه‌شده به زائران تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت ذائقه و عادات غذایی زائران استان‌های مختلف، خواستار طراحی خدمات تغذیه متناسب با فرهنگ غذایی آنان شد و آموزش‌های پیشگیرانه، اصلاح سبک زندگی و کنترل بیماری‌ها را از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت و فراهم‌سازی زمینه حضور افراد بیشتری در سفر حج دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با یادآوری تجربه همه‌گیری کرونا، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بیماری‌ها و شرایط احتمالی سال‌های آینده، از جمله افق حج ۱۴۱۰، تأکید کرد و تکمیل نظام رتبه‌بندی سلامت زائران را ضروری دانست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تفاوت زائران از نظر سن، جنسیت، توان جسمانی و شرایط بیماری باید در برنامه‌ریزی خدمات و حتی زمان‌بندی انجام مناسک و اعزام گروه‌ها به مسجدالحرام مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به آموزه‌های صحیفه سجادیه، عافیت را مفهومی فراگیر دربرگیرنده سلامت جسم و روح دانست و بر ضرورت تدبیر و پیشگیری پیش از بروز مشکلات تأکید کرد.

در این نشست، آخرین برنامه‌ها و اقدامات حوزه سلامت زائران، از جمله ارزیابی مراکز ارائه‌دهنده خدمات، معاینات خادمان فرهنگی، سند راهبردی تغذیه و بهداشت، سیاست‌های تغذیه و دارو، منوی غذایی حج ۱۴۰۵، آموزش زائران و خدمات سلامت در سفر‌های عتبات بررسی شد و کارشناسان پیشنهاد‌های خود را برای ارتقای خدمات مطرح کردند.