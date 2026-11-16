انتشار فیلمی از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در یکی از مراکز نگهداری معلولان ذهنی قم، پس از ۱۸ سال خانواده عادل جوان ساروی را به او رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، انتشار فیلمی از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در یکی از مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت ذهنی در قم، به شناسایی عادل و پایان ۱۸ سال دوری او از خانواده‌اش منجر شد.

عادل طاهری اهل افراچال ساری ۲۳ آبان سال ۱۳۸۷، غروب جمعه از خانه خارج شد و دیگر به خانواده بازنگشت؛ خانواده‌ای که سال‌ها چشم‌انتظار دیدار دوباره او بود.

انتشار تصاویر این مراسم در فضای مجازی، سرنخی برای بازگشت عادل شد. یکی از اعضای خانواده با دیدن فیلم، چهره آشنای او را شناخت و موضوع را پیگیری کرد.

این شناسایی، کمتر از یک روز بعد به دیدار دوباره عادل با خانواده‌اش در قم انجامید؛ دیداری که پس از ۱۸ سال انتظار، برای خانواده به اتفاقی شیرین و باورنکردنی تبدیل شد.

اکنون عادل بار دیگر به خانه و محله خود بازگشته است تا فصل تازه‌ای از زندگی را در کنار خانواده آغاز کند؛ بازگشتی که خانواده‌اش آن را لطف خدا و نتیجه توسل مادر به حضرت فاطمه زهرا (س) می‌دانند.

گزارش از بنیامین مرشدی