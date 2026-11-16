پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از قلع و قمع ۱۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح ۲۸ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، یک مورد حکم قطعی ماده سه و ۱۸ مورد تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در بخش مرکزی محمودآباد اجرا شد.
بهرام لطفالهنیا افزود: این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب استان مازندران، عوامل نیروی انتظامی و کارشناسان مدیریت امور اراضی شهرستان انجام گرفت و مستحدثات غیرمجاز شامل دیوارکشی و بناهای نیمهکاره قلع و قمع شدند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد در پایان تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی، خط قرمز این مدیریت در مسیر تأمین امنیت غذایی پایدار است. با مقابله قاطعانه با تخلفات، از حقوق بهرهبرداران واقعی و فعالان بخش کشاورزی صیانت میکنیم؛ چراکه این اراضی، ثروت ملی و بستر اصلی تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند و هرگونه دستاندازی به آنها، آسیب جدی به چرخه تولید و معیشت کشاورزان است.