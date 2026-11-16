به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، یک مورد حکم قطعی ماده سه و ۱۸ مورد تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در بخش مرکزی محمودآباد اجرا شد.

بهرام لطف‌اله‌نیا افزود: این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب استان مازندران، عوامل نیروی انتظامی و کارشناسان مدیریت امور اراضی شهرستان انجام گرفت و مستحدثات غیرمجاز شامل دیوارکشی و بنا‌های نیمه‌کاره قلع و قمع شدند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد در پایان تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی، خط قرمز این مدیریت در مسیر تأمین امنیت غذایی پایدار است. با مقابله قاطعانه با تخلفات، از حقوق بهره‌برداران واقعی و فعالان بخش کشاورزی صیانت می‌کنیم؛ چراکه این اراضی، ثروت ملی و بستر اصلی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند و هرگونه دست‌اندازی به آنها، آسیب جدی به چرخه تولید و معیشت کشاورزان است.