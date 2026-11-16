رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار نسبت به عوارض مصرف قلیان و مکمل‌های ورزشی غیرمجاز، بر ضرورت اصلاح باور‌های غلط تغذیه‌ای، استفاده از رژیم غذایی سالم و رعایت اصول بهداشتی در فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به خطرات مصرف قلیان اظهار کرد: مواد مصرفی برخی قلیان‌ها از ترکیبات غیربهداشتی و نامرغوب تهیه می‌شوند و حاوی مواد سمی و سرطان‌زا هستند. همچنین استفاده مشترک از شیلنگ قلیان می‌تواند زمینه انتقال بیماری‌هایی مانند سل و هپاتیت را فراهم کند.

وی افزود: در برخی اماکن عمومی سربسته، احتمال افزودن مواد افیونی و روان‌گردان به قلیان‌ها با هدف جذب مشتری نیز وجود دارد که این موضوع تهدیدی جدی برای سلامت افراد است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در ادامه با هشدار درباره مصرف مکمل‌های ورزشی قاچاق گفت: بسیاری از مکمل‌های موجود در بازار با قیمت‌های بالا و بدون نظارت و استانداردهای بهداشتی عرضه می‌شوند و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد.

شریفی بیان کرد: بروز عوارضی مانند تهوع، نفخ، دل‌پیچه، اسهال، خواب‌آلودگی، اضطراب، تحریک‌پذیری، تپش قلب و نامنظم شدن ضربان قلب پس از مصرف مکمل‌ها، می‌تواند نشانه بروز عارضه باشد و در چنین شرایطی باید مصرف فرآورده متوقف و برای بررسی وضعیت سلامت به پزشک مراجعه شود.

وی با توصیه به تأمین نیازهای بدن از طریق تغذیه سالم تصریح کرد: به جای اتکای بی‌رویه به مکمل‌ها، می‌توان از منابع غذایی طبیعی استفاده کرد؛ برای مثال تخم‌مرغ و گوشت قرمز از منابع پروتئینی مناسب هستند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین برخی باورهای نادرست درباره تغذیه و بدنسازی را تشریح کرد و گفت: حذف کربوهیدرات‌ها لزوماً موجب چربی‌سوزی بیشتر نمی‌شود و مصرف پروتئین بیش از نیاز بدن نیز به معنای عضله‌سازی بیشتر نیست؛ چراکه رشد عضلات به دریافت پروتئین کافی در کنار تمرینات مقاومتی وابسته است.

شریفی تأکید کرد: مکمل‌های ورزشی جایگزین غذا نیستند و همان‌طور که از نام آن‌ها پیداست، تنها نقش تکمیل‌کننده رژیم غذایی را دارند.

وی با اشاره به اهمیت آب‌رسانی و خواب کافی برای ورزشکاران گفت: مصرف آب کافی در طول روز، متناسب با شرایط بدنی و میزان فعالیت، اهمیت زیادی دارد. همچنین حذف کامل چربی از رژیم غذایی برای رسیدن به تناسب اندام صحیح نیست و چربی‌های گیاهی مانند روغن زیتون، کنجد و آفتابگردان در صورت مصرف متعادل می‌توانند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: ورزشکاران برای بازیابی توان جسمی و بازسازی عضلات به خواب مفید و کافی نیاز دارند و برخورداری از حداقل هشت ساعت خواب شبانه می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

شریفی در پایان با اعلام آمادگی مرکز بهداشت خوزستان برای حمایت از جامعه ورزشی اظهار کرد: این مرکز با اولویت مناطق کم‌برخوردار، در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات خود آماده ارائه خدمات و حمایت‌های بهداشتی به ورزشکاران و خانواده‌های آنان است.