به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه قرآنی استان گفت:هدف اصلی فعالیت‌های قرآنی، شناخت بهتر کتاب الهی و عمل به آموزه‌های آن است؛ چراکه فاصله‌گرفتن از قرآن، فاصله گرفتن از مسیر سعادت و اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی است.

سید مهدی سیدین‌نیا از برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در ۲۸ آبان‌ماه خبر داد و افزود: استان اصفهان با ثبت‌نام ۱۴ هزار و ۷۶۳ نفر، رتبه نخست کشور را در این آزمون به خود اختصاص داده است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان نیز گفت: این آزمون با هدف ارزیابی کمی و کیفی فعالیت مؤسسات قرآنی، ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان و شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه حفظ قرآن برگزار می‌شود و پس از وقفه‌ای که به دلیل کرونا در برگزاری آزمون ایجاد شد، امسال با مطالبه جامعه قرآنی، این رویداد دوباره احیا شده است.

حجت‌الاسلام ابوالفضل یعقوبی با اشاره به مجموع ۸۸ هزار و ۸۵۵ نفر ثبت‌نام شده در کشور افزود: این آزمون در بخش‌های کتبی، الکترونیکی و شفاهی برگزار می‌شود و برای کودکان زیر ۱۲ سال به دلیل دشواری پاسخ‌گویی کتبی، آزمون شفاهی در نظر گرفته شده است و در استان اصفهان هزار و ۱۶۲ نفر از این گروه سنی ثبت‌نام کرده‌اند، که ۷۸۰ نفر دختر و ۳۸۲ نفر پسر هستند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به آمار حافظان کل قرآن گفت: از مجموع حدود ۶ هزار حافظ کل قرآن ثبت‌نام‌کننده در کشور، حدود هزار نفر متعلق به استان اصفهان هستند، همچنین حدود ۹۰ درصد حافظان ثبت‌نام‌شده در استان را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از حدود ۱۶۰ مؤسسه فعال قرآنی استان، ۱۱۵ مؤسسه در این دوره مشارکت دارند و مؤسسه جامعه‌القرآن فاطمه الزهرای اصفهان نیز با تربیت حدود چهار هزار حافظ کل قرآن، در شمار مؤسسات شاخص کشور قرار دارد.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به برگزاری آزمون در ۳۲ حوزه امتحانی استان اصفهان تاکید کرد: در سراسر کشور ۳۸۴ حوزه آزمون پیش‌بینی شده است و برای روشندلان نیز حوزه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی از استقبال ویژه از رشته حفظ سوره فتح خبر داد و افزود: حدود سه هزار نفر در استان اصفهان در رشته حفظ سوره فتح ثبت‌نام کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آنها در ماه‌های اخیر در موکب‌ها و تجمعات شبانه به حفظ این سوره روی آورده‌اند.