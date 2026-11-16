نیما کرمی، مجری برنامه‌های تلویزیونی، با بیان اینکه مسابقه «دو نقطه» زمینه‌ای برای آشنایی دوباره نوجوانان با ادبیات فارسی فراهم کرده است، گفت: اجرای مسابقه دشوار و پرفشار است و مجری باید علاوه بر تسلط بر محتوا، ریتم برنامه را حفظ کند و ارتباط مؤثری با مخاطب داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای نیما کرمی با حضور در استودیوی شبکه خبر درباره علاقه‌اش به مسابقه «دو نقطه» گفت: این برنامه اثری ایرانی است که از دل تاریخ و ادبیات ایران شکل گرفته و به حوزه‌ای می‌پردازد که در این سال‌ها کمتر برای کودکان و نوجوانان به آن توجه شده است.

وی موفقیت برنامه را در واکنش شرکت‌کنندگان نوجوان دانست و افزود: وقتی نوجوانان برای پاسخ به پرسش ادبی یا گفتن یک ضرب‌المثل هیجان‌زده می‌شوند، می‌توان این را نشانه‌ای از موفقیت برنامه دانست.

وی ادامه داد: نوجوانان به‌طور طبیعی به ادبیات فارسی علاقه دارند، اما باید بستر مناسب برای آشنایی بیشتر آنان با ادبیات کهن، شعر و بزرگان ادب ایران فراهم شود.

مجری «دو نقطه» با اشاره به آمادگی پیش از اجرا گفت: پیش از هر برنامه با گروه سردبیری، کارگردان و تهیه‌کنندگان درباره مطالب و بخش‌های برنامه گفت‌و‌گو می‌کنیم.

در فصل «رویش» نیز برنامه با اشعاری از فردوسی و بخش‌هایی از شاهنامه همراه است و واژه‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌های احتمالی شرکت‌کنندگان را بررسی می‌کنیم.

کرمی ادامه داد: مجری برای اجرای چنین برنامه‌ای باید با ادبیات آشنا باشد، مطالعه کند و بتواند در موقعیت مناسب از دانسته‌هایش بهره ببرد.

در «دو نقطه» تلاش کرده‌ایم واژگان و اصطلاحات متناسب با فضای ادبی برنامه، مانند «پر» و «تک‌پر»، در گفتار مجری به کار گرفته شود.

وی اجرای مسابقه را کاری دشوار و نیازمند توجه هم‌زمان به محتوا، فنون اجرا و حفظ جذابیت دانست و گفت: مسابقه صرفاً با پرسیدن سؤال و شنیدن پاسخ جذاب نمی‌شود؛ مجری باید به برنامه ریتم بدهد و با گفت‌و‌گو، بداهه‌پردازی و ارتباط با مخاطب، بینندگان را همراه کند. گاهی نیز درباره چندوجهی بودن پرسش‌ها و شیوه امتیازدهی با گروه برنامه‌ساز تبادل نظر می‌کنیم.

کرمی همچنین درباره ویژگی‌های یک مجری گفت: مجری تنها کسی نیست که خوب یا زیاد صحبت می‌کند؛ مجری باید بر موضوع اشراف و توان تحلیل محتوا داشته باشد و بداند چه مطلبی را در چه زمانی و با چه بیانی مطرح کند. صداقت در اجرا، فن بیان، آموزش دیدن، تمرین، مطالعه و توجه به محیط پیرامون نیز از نیاز‌های این حرفه است.

وی با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی بر آینده اجرا نیز گفت: با سرعت پیشرفت فناوری، ممکن است بخشی از اجرا‌ها با تصویر و صدای مجریان و به کمک هوش مصنوعی تولید شود؛ ازاین‌رو، ساختن و تقویت برند شخصی برای مجریان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مجری برنامه «دو نقطه» در پایان از «صبحی دیگر» و «دو نقطه» به‌عنوان دو برنامه شاخص دوران فعالیت حرفه‌ای خود نام برد.