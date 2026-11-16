دستگیری اراذل و اوباش خطرناک تهران

امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ سرهنگ سعید راستی، معاون عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری عاملان نزاع و قدرت‌نمایی خیابانی در یکی از مناطق مرکزی پایتخت خبر داد. مأموران پلیس اطلاعات پس از رصد‌های اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، چند نفر از اراذل و اوباش که با ایجاد درگیری، تخریب و قدرت‌نمایی باعث سلب آسایش شهروندان شده بودند را شناسایی و طی عملیاتی هدفمند بازداشت کردند. یکی از متهمان که با قمه حمله‌ور شده بود، پس از سه مرتبه اخطار ایست از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.

عکاس : سهراب سیدجمالی