

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روملو لوکاکو مهاجم ۳۳ ساله بلژیکی از تیم ملی این کشور خداحافظی کرد. او در ۱۳۵ بازی ملی برای بلژیک به میدان رفت و با ۹۴ گل زده، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک لقب گرفت و یکی از برترین گلزنان ملی فوتبال جهان بود.

لوکاکو در سال‌های حضورش در تیم ملی بلژیک، یکی از ستون‌های اصلی نسل طلایی این کشور بود و در جام‌های جهانی و یورو درخشید.

او در بیانیه‌ای بعد از خداحافظی از تیم ملی بلژیک گفت: در این ۱۶ سال، تمام وجودم را برای تیم ملی گذاشتم و تقریبا هر احساس ممکنی را تجربه کردم. در کنار هم‌تیمی‌های فوق‌العاده‌ای بازی کردم و همیشه از آنها سپاسگزار خواهم بود. می‌خواهم از همه آنها تشکر کنم. همچنین از تمام مربیانم سپاسگزارم. می‌خواهم از هواداران بلژیکی نیز تشکر کنم. افتخار می‌کنم که کشورم را در چهار جام جهانی و سه یورو نمایندگی کردم. آن لحظات را هرگز فراموش نخواهم کرد. الان که این تصمیم را اعلام کردم در آرامش هستم. فوق‌العاده بود. لذت بردم. سپاسگزارم.