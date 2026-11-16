فرمانده مرزبانی فراجا گفت:با تلاش شبانه روزی مرزبانان سلحشور و جان برکف انتظامی کشور و همچنین سایر نیرو‌های مسلح، امنیت پایدار در مرز‌های کشور برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار جاویدان در سفر به استان اردبيل . دیدار با آيت الله سيدحسن عاملي با تشریح آخرین وضعیت مرز‌های کشور، امنیت مرز‌های کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با تلاش شبانه روزی مرزبانان سلحشور و جان برکف انتظامی کشور و همچنین سایر نیرو‌های مسلح، امنیت پایدار در مرز‌های کشور برقرار است.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان اردبیل از مرزبانان و رهنمود‌های معنوی ایشان، بر اهمیت تعامل و هم افزایی دستگاه‌های مسئول در تأمین امنیت مرز‌های کشور تاکید کرد.

آیت الله "سیدحسن عاملی" نماینده ولی فقیه در استان اردبیل نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی مرزبانان در تامین امنیت مرز‌های کشور و به ویژه استان اردبیل، بر نقش مرزبانان در صیانت از مرز‌ها تاکید کرد و گفت: مرزبانان به صورت شبانه روزی در مناطق مرزی با تحمل سختی‌ها و دوری از خانواده، نقش ارزشمندی در حفظ تمامیت ارضی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه مسئولان به وضعیت معیشتی و رفاهی مرزبانان، افزود: حمایت از این نیرو‌های فداکار و تامین امکانات و نیازمندی‌های آنان باید با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.