معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از اجرای طرح‌های ایمنی و بازسازی محوطه در سه پست برق مارون یک، مدرس دزفول و مالکریم مسجدسلیمان با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌اصغر خدامراد منگری بیان داشت: با توجه به فرسودگی و قدمت تاسیسات ساختمانی پست‌های تحت پوشش و با هدف ارتقای سیستم امنیتی، حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از سقوط دیوار بر روی تجهیزات، عملیات بازسازی دیوار محوطه برخی از این پست‌ها انجام شد.

وی افزود: در همین راستا، در پست برق فوق توزیع مارون یک، ۱۸۰ متر از دیوار فرسوده و در معرض سقوط تخریب و بازسازی شد همچنین ۳۵۰ متر سیم‌خاردار خطی و حلقوی نصب و عملیات محوطه‌سازی و شن‌ریزی با سرمایه‌گذاری ۷۲.۳ میلیارد ریال انجام شد.

خدامراد منگری تصریح کرد: در پست فوق توزیع مدرس دزفول نیز ۲۰۰ متر دیوار آجری در محدوده محوطه توسعه‌یافته احداث شد که تهیه و نصب سیم‌خاردار خطی و حلقوی، پیاده‌روسازی و محوطه‌سازی را نیز شامل می‌شود.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان اعتبار اجرای این طرح را ۴۷.۵ میلیارد ریال اعلام کرد و از اجرای فنس مسقف در اطراف بانک خازنی پست مالکریم مسجدسلیمان با هدف کاهش حوادث خبر داد.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.