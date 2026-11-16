خیابان‌های مانیل پایتخت فیلیپین در آستانه برگزاری اجلاس سران آ سه آن صحنه اعتراض به سیاست‌های آمریکا و سفر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ هم‌زمان با گردهمایی سران اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل پایتخت فیلیپین برای شرکت در چهل‌ونهمین اجلاس این اتحادیه و ثبت عکس یادگاری، خیابان‌های شهر صحنه اعتراض و درگیری در مخالفت با سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در روز سه‌شنبه برای شرکت در این اجلاس بود.

معترضان با سردادن شعار‌هایی علیه سیاست‌های آمریکا مخالفت خود را با سفر ترامپ اعلام کردند که با دخالت پلیس به درگیری انجامید و دست‌کم دو مجروح و چندین نفر هم بازداشت شدند.

اما اعتراض‌ها تنها به حضور ترامپ محدود نبود و معترضان جنگ علیه ایران را نیز که ترامپ را آغازگر آن می‌دانند از عوامل افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید مشکلات اقتصادی مردم فیلیپین عنوان کردند.

در حالی که گروه‌های دانشجویی، حقوق بشری و اتحادیه‌های حمل‌ونقل از برنامه خود برای ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب خبر داده‌اند دولت فیلیپین نزدیک به ۲۳ هزار نیروی امنیتی را برای تامین امنیت اجلاس و سفر مقام‌های خارجی در مانیل مستقر کرده است.