به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: این شمارش طی سه روز با هدف پایش جمعیت گونه‌های جانوری و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌های طبیعی استان اجرا می‌شود.

عبدال دیانتی نسب تصریح کرد: در این شمارش، کارشناسان و محیط‌بانان استان در کنار نیرو‌های بازنشسته، اعضای تشکل‌های زیست‌محیطی و طبیعت‌دوستان، اطلاعات مرتبط با حیات وحش مناطق یادشده را جمع‌آوری می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: مناطق حفاظت شده خاییز، سرخ، سولک، و شکار ممنوع حاتم و تل‌رش در شهرستان‌های گرمسیری گچساران، کهگیلویه و بهمئی از جمله زیستگاه‌های مهم حیات وحش استان هستند و شمارش دوره‌ای آنها نقش مهمی در شناخت وضعیت گونه‌ها و برنامه‌ریزی برای حفاظت بهتر دارد.