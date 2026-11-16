در این نمایشگاه کتاب‌های روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم عملی، هنر و سرگرمی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، کودکان و نوجوانان درمعرض دید عموم علاقه‌مندان قرار داده‌اند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت:

نرجس مقدم پاشا افزود:

این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۵ ازساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر و ۱۷ تا۲۲ در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، برپااست.

نمایشگاه کتاب با اهتمام اتحادیه کتاب‌فروشان و نوشت افزار، سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری، اداره کتابخانه‌های عمومی، اداره آموزش و پرورش، انجمن‌های ادبی و فرهنگی، انتشارات فانوس دانش، انتشارات ماهوی خورشید، انتشارات زبان گستر شادیاخ، انتشارات ابرشهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه ذهن خلاق و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا شده است.