همزمان با سیو چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران
افتتاح نمایشگاه کتاب درفرهنگسرای سیمرغ نیشابور
به مناسبت سیو چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه کتاب با حضور فرهنگ دوستان و هنرمندان درفرهنگسرای سیمرغ نیشابور گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی
، مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: در این نمایشگاه کتابهای روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم عملی، هنر و سرگرمی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، کودکان و نوجوانان درمعرض دید عموم علاقهمندان قرار دادهاند.
نرجس مقدم پاشا افزود:
این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۵ ازساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر و ۱۷ تا۲۲ در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، برپااست.
نمایشگاه کتاب با اهتمام اتحادیه کتابفروشان و نوشت افزار، سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری، اداره کتابخانههای عمومی، اداره آموزش و پرورش، انجمنهای ادبی و فرهنگی، انتشارات فانوس دانش، انتشارات ماهوی خورشید، انتشارات زبان گستر شادیاخ، انتشارات ابرشهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه ذهن خلاق و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا شده است.