وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پیامی درگذشت شماری از کارگران شرکت پتروپالایش (ان‌جی‌ال) دهلران را در سانحه واژگونی اتوبوس در محور آبدانان تسلیت گفت.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری در این پیام با ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، همکاران آنان و مردم استان ایلام، به‌ویژه شهرستان آبدانان، برای مصدومان حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.

در پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر تلخ و جان‌گداز درگذشت جمعی از کارگران شریف و تلاشگر در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت پتروپالایش (ان‌جی‌ال) دهلران در محور مواصلاتی آبدانان، موجب اندوه و تألم عمیق اینجانب و تمامی اعضای خانواده بزرگ کار و تولید کشور شد.

این عزیزان که در مسیر بازگشت از سنگر تولید و پس از تلاش در راه کسب روزی حلال و آبادانی میهن اسلامی دچار این سانحه دلخراش شدند، الگوی غیرت و کوشش جامعه کارگری هستند. ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار، همکاران ایشان و مردم شریف استان ایلام، به‌ویژه شهرستان عزادار آبدانان، این ضایعه دردناک را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان علو درجات، برای مصدومان حادثه شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

ادارات کل تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امکانات درمانی سازمان تأمین اجتماعی در استان ایلام، از لحظه بروز حادثه برای خدمت‌رسانی به مصدومان بسیج شده‌اند و همچنان در این مسیر فعال خواهند بود.»

احمد میدری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی