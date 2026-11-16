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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پیامی درگذشت شماری از کارگران شرکت پتروپالایش (انجیال) دهلران را در سانحه واژگونی اتوبوس در محور آبدانان تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری در این پیام با ابراز همدردی با خانوادههای جانباختگان، همکاران آنان و مردم استان ایلام، بهویژه شهرستان آبدانان، برای مصدومان حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.
در پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
خبر تلخ و جانگداز درگذشت جمعی از کارگران شریف و تلاشگر در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت پتروپالایش (انجیال) دهلران در محور مواصلاتی آبدانان، موجب اندوه و تألم عمیق اینجانب و تمامی اعضای خانواده بزرگ کار و تولید کشور شد.
این عزیزان که در مسیر بازگشت از سنگر تولید و پس از تلاش در راه کسب روزی حلال و آبادانی میهن اسلامی دچار این سانحه دلخراش شدند، الگوی غیرت و کوشش جامعه کارگری هستند. ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار، همکاران ایشان و مردم شریف استان ایلام، بهویژه شهرستان عزادار آبدانان، این ضایعه دردناک را صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان علو درجات، برای مصدومان حادثه شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
ادارات کل تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امکانات درمانی سازمان تأمین اجتماعی در استان ایلام، از لحظه بروز حادثه برای خدمترسانی به مصدومان بسیج شدهاند و همچنان در این مسیر فعال خواهند بود.»
احمد میدری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی