دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: افزایش نرخ ارز، کاهش نقدینگی تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و شرایط خاص کشور پس از آغاز جنگ، تولید در صنعت نساجی و پوشاک را در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داده است.

سعید جلالی قدیری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، صنعت نساجی و پوشاک را یکی از اشتغال‌زاترین صنایع کشور دانست و افزود: بیش از یک میلیون نفر در زنجیره تولید این صنعت فعالیت دارند، همچنین ۲۵۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور در حوزه توزیع محصولات نساجی و پوشاک فعال هستند که با احتساب حداقل دو شاغل در هر فروشگاه، حدود ۵۰۰ هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.

او ادامه داد: علاوه بر زنجیره تولید و توزیع، شمار زیادی از افراد در مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های خوشه‌ای این صنعت فعالیت می‌کنند که آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۴۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در کشور گفت: از این تعداد، ۹۰ هزار واحد در حوزه پوشاک فعالیت دارند، همچنین ۶ هزار واحد صنعتی در زنجیره تولید نساجی و پوشاک فعال هستند که هزار واحد آن به تولید پوشاک اختصاص دارد.

جلالی قدیری افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد تولید صنعت نساجی و پوشاک در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که می‌تواند به همان نسبت بر اشتغال این صنعت نیز اثر بگذارد.

او با تقسیم‌بندی مشکلات این صنعت به عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت، گفت: بخشی از مشکلات تولید به اتفاقات اسفندماه سال گذشته و شرایط ویژه کشور بازمی‌گردد، اما ریشه مشکلات بلندمدت را باید در افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ جست‌و‌جو کرد؛ عواملی که این صنعت را در شرایط رکود تورمی قرار داده است.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اهمیت ماه‌های پایانی سال در فروش محصولات این صنعت افزود: محدودیت‌های اینترنتی و تأثیر آن بر فرآیند فروش، در کنار شرایط ناشی از آغاز جنگ در اسفندماه، فعالیت تولیدکنندگان را با اختلال مواجه کرد و تأمین مواد اولیه وارداتی را نیز دشوار ساخت.

او افزایش نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین موانع تولید و فروش در این صنعت دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ و پس از تغییر نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، هزینه تأمین مواد اولیه به‌طور مستمر افزایش یافته است، از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه نساجی و پوشاک، از جمله الیاف و رنگ، قیمت‌گذاری بین‌المللی دارند، نوسان نرخ ارز مستقیماً بر هزینه تولید اثر می‌گذارد.

جلالی قدیری با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی برای خرید مواد اولیه را بیشتر کرده است ادامه داد: از سوی دیگر، رشد قیمت محصولات نیز قدرت خرید مردم را کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت مواد اولیه در چند سال گذشته ۵۰ برابر شده، اما قدرت خرید مصرف‌کنندگان متناسب با آن افزایش نیافته است.

او با استناد به برآورد بانک مرکزی درباره تورم ۹۷ درصدی کالا‌ها در سال گذشته گفت: در همین مدت، قدرت خرید مردم تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، خانوار‌های با درآمد متوسط و پایین، تأمین نیاز‌های اساسی و معیشت را در اولویت قرار می‌دهند و خرید پوشاک در اولویت‌های بعدی آنها قرار می‌گیرد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به کاهش سرانه مصرف محصولات نساجی و پوشاک گفت: سرانه مصرف این محصولات که در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵۰ دلار بود، اکنون به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است.

جلالی قدیری افزود: برای تحریک تقاضا و حفظ بازار مصرف، می‌توان از ابزار‌هایی مانند فروش اقساطی استفاده کرد. همچنین توسعه صادرات محصولات تولیدی به بازار‌های خارجی، راهکار دیگری برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان است؛ هرچند افزایش روزانه قیمت مواد اولیه، هزینه تمام‌شده محصولات را نیز بالا می‌برد.

او درباره وضعیت تأمین مواد اولیه این صنعت گفت: بخشی از نیاز کشور از محل تولید داخل و بخشی از طریق واردات تأمین می‌شود. نیاز سالانه کشور به الیاف پنبه ۱۷۰ هزار تن است که ۷۰ هزار تن آن در داخل تولید و ۱۰۰ هزار تن از طریق واردات تأمین می‌شود.

جلالی قدیری ادامه داد: به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی در تولید ویسکوز، تمام نیاز کشور به این ماده اولیه از طریق واردات تأمین می‌شود. همچنین نیمی از نیاز صنعت به اکریلیک وارداتی و نیم دیگر از محل تولید داخل تأمین می‌شود.

او با اشاره به سهم بالای پتروشیمی‌ها در تأمین مواد اولیه صنعت نساجی و پوشاک گفت: پیش از آسیب‌های وارده به برخی واحد‌های پتروشیمی، حدود ۸۰ درصد پلی‌استر مورد نیاز این صنعت از سوی شرکت‌های پتروشیمی تأمین می‌شد. پس از این آسیب‌ها، سهم تأمین داخلی اندکی افزایش یافت و با بازگشت ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها به شرایط عادی، انتظار می‌رود سهم تأمین داخل به سطح پیشین بازگردد.