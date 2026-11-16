در جریان بازدید میدانی مسئولان شهرستان از روستای ولی‌آباد، وضعیت نامناسب آسفالت جاده ورودی این روستا مورد بررسی قرار گرفت و با توافق میان مسئولان و کارخانه مجاور، مقدمات بهسازی مسیر فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازدیدهای میدانی مسئولان شهرستان از روستای ولی‌آباد و در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی، وضعیت نامناسب آسفالت جاده ورودی روستا که به ولی‌آباد ختم می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت.

قاسم جمشیدی بخشدار مرکزی قرچک گفت: این مسیر به دلیل نامناسب بودن وضعیت آسفالت، طی مدت اخیر موجب نارضایتی و اعتراض اهالی روستا شده و به‌عنوان یکی از مطالبات مهم مردم مطرح بوده است.

وی افزود: در جریان بازدید خرازی دادستان شهرستان، و مسئولان موضوع با مدیران کارخانه آجر ثبات، واقع در مجاورت این مسیر، مطرح و مسائل و مشکلات مربوط به اراضی و مالکیت مورد بررسی قرار گرفت.

جمشیدی گفت: در نهایت، با تعامل و همکاری مدیران کارخانه آجر ثبات و پیگیری مسئولان حاضر، توافق شد با همکاری و مشارکت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مقدمات لازم برای آسفالت و بهسازی این مسیر انجام شود.

وی افزود: این توافق، گامی مثبت در جهت رفع یکی از مطالبات اهالی روستای ولی‌آباد و بهبود وضعیت تردد و عبور و مرور ساکنان این منطقه خواهد بود.