مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به سهم بالغ بر ۴۰ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی، بر ارتباط جامعه دانشگاهی با بدنه اقتصادی استان، در جهت حل مشکلات و چالش‌های تولید و تجارت تاکید کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نشست هم‌اندیشی و گفت‌وگوی اعضای بسیج دانشجویی با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، پیرامون ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهبرد‌های توسعه اقتصادی استان بوشهر برگزار شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در این نشست با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل دانشگاه و نقش محوری پژوهش‌های علمی در پیشرفت کشور، اظهار کرد: ارتباط جامعه دانشگاهی و تشکل‌های دانشجویی با بدنه اجرایی و اقتصادی استان، گامی مؤثر در جهت مسئله‌محوری و حل چالش‌های واقعی تولید و تجارت است.

نصراله کشاورز با اشاره به سهم بالغ بر ۴۰ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب بخش نفت)، بیان کرد: اداره کل صمت مسئولیت مستقیم چهار حوزه کلیدی شامل صنعت، معدن، بازرگانی و بازرسی را بر عهده دارد. در زمان حاضر حدود ۶۰ هزار واحد صنفی با مدیریت ۱۰۰ اتحادیه و ۱۰ اتاق اصناف در استان فعال هستند که با احتساب اشتغال مستقیم و خانواده‌های آنان، بیش‌از نیمی از جمعیت استان بوشهر به نحوی با این حوزه در ارتباط هستند و همین امر اهمیت اجتماعی و اقتصادی این بخش را دوچندان می‌کند.

حرکت از خام‌فروشی به سوی زنجیره‌های ارزش در صنعت و پتروشیمی

وی با اشاره به فعالیت حدود ۶۰۰ واحد صنعتی در استان و ضرورت توسعه متوازن صنعتی در شهرستان‌ها، یادآور شد: یکی از آسیب‌های گذشته، تمرکز بر تقاضامحوری بدون توجه به زنجیره کامل ارزش بوده است. امروز راهبرد اساسی ما در بخش صنعت و به‌ویژه صنایع پتروشیمی، عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی با ارزش افزوده بالا است.

مدیرکل صمت استان بوشهر با بیان اینکه از میان بیش از ۲۵۰ معدن دارای پروانه در استان، حدود ۱۴۰ معدن فعال هستند و عمده آنها به مصالح ساختمانی اختصاص دارند، افزود: با وجود ذخیره قطعی قابل توجه، سهم اقتصادی مصالح ساختمانی متناسب با ظرفیت‌های استان نیست. از این رو با پیگیری از طریق وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، زمین‌شناسی و شورای معادن، به سمت اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی کمیاب و راهبردی با ارزش افزوده بالا نظیر سلستین، فسفات، بیتومین، بوکسیت و دولومیت حرکت کرده‌ایم. همچنین در جهت استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانش‌بنیان، از همکاری‌های مشترک بین‌المللی از جمله دانشگاه‌های تخصصی معدن و متخصصان این حوزه استقبال می‌کنیم.

وی با تشریح مسئولیت کارگروه‌ها و شورا‌های مهم استانی نظیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه توسعه صادرات و ساماندهی مبادلات مرزی، تصریح کرد: با توجه به فعالیت ۱۴ بندر در استان و ناوگان سنتی لنج‌داری، از منظر پدافند غیرعامل نباید تجارت خارجی استان وابسته به یک مقصد خاص باشد؛ توسعه کریدور‌های تجاری جدید و مقاصد جایگزین مانند عمان، قطر، پاکستان و عراق جزو برنامه‌های پایش‌شده برای پایداری و امنیت تجارت استان است.

کشاورز در پایان ضمن استقبال از پرسش‌ها و مطالبات اعضای بسیج دانشجویی، بر آمادگی این اداره کل جهت بهره‌گیری از توان علمی، پژوهشی و ایده‌های نوآورانه دانشجویان در تصمیم‌گیری‌های تخصصی استان تأکید کرد.