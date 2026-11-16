مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، از معرفی ۲۵ پروژه عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی در قالب طرح مالیات نشان‌دار خبر داد و گفت: ۱۶ پروژه تأمین اعتبار شده و ۲۵ پروژه دیگر برای تکمیل، نیازمند مشارکت مؤدیان مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از معرفی ۲۵ پروژه عمرانی، آموزشی، بهداشتی و زیرساختی در قالب طرح مالیات نشان‌دار خبر داد و گفت: تاکنون اعتبار ۱۶ پروژه تکمیل شده و ۲۵ پروژه دیگر در انتظار تأمین اعتبار و مشارکت صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی قرار دارند.

محمدی، با اشاره به اجرای طرح مالیات نشان‌دار در استان اظهار کرد: این طرح با هدف هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های عمرانی و خدماتی و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤدیان در توسعه و آبادانی مناطق مختلف اجرا می‌شود.

وی افزود: تاکنون اعتبار ۱۶ پروژه تکمیل شده و ۲۵ پروژه دیگر برای تأمین اعتبار معرفی شده‌اند که مشارکت صاحبان مشاغل می‌تواند در پیشبرد و تکمیل آنها نقش مؤثری داشته باشد.

محمدی گفت : پروژه‌های معرفی‌شده در حوزه‌های مختلفی از جمله تأمین آب آشامیدنی، بهسازی راه‌های روستایی، توسعه مراکز آموزشی و درمانی و احداث فضا‌های ورزشی قرار دارند.

وی افزود : در بخش آبرسانی، پروژه‌هایی از جمله تأمین و انتقال آب آشامیدنی روستای زنگین، اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستای گولان، تأمین و لوله‌کشی آب آشامیدنی روستا‌های مشک‌آباد، پیراسقا، امین‌آباد، قیاس‌کندی، ویزمک و مورستانه، مجتمع سعیدآباد و روستا‌های دارای تنش آبی شهرستان‌های سلطانیه و طارم معرفی شده‌اند.

همچنین تأمین آب آشامیدنی روستا‌های اردین و گوالان ، مجتمع اسفجین و حاج‌آرش و تأمین آب شرب شهر نوربهار به طول هفت کیلومتر از دیگر پروژه‌های این بخش است.

در حوزه آموزشی و درمانی نیز احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده، تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه دوره دوم متوسطه فاطمه‌الزهرا (س) ابهر، احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی روستای میرآخور، احداث مدرسه ۱۲ کلاسه دوره اول متوسطه کوی زیتون و احداث خانه بهداشت ویر ۲ در فهرست پروژه‌ها قرار دارد.

بهسازی و آسفالت راه روستایی خلیفه‌قشلاق ـ امام کهریز، افتتاح بخشی از خطوط انتقال و جمع‌آوری چاه‌ها و مخزن ذخیره شهر‌های ابهر و خرمدره، تکمیل سالن بدمینتون ابهر، تکمیل سالن چندمنظوره خرمدره و احداث سالن ۲ هزار نفری ابهر نیز از دیگر طرح‌های معرفی‌شده برای تأمین اعتبار است.

طرح مالیات نشان‌دار این امکان را برای مؤدیان مالیاتی فراهم می‌کند تا در تأمین اعتبار پروژه‌های مورد نیاز استان مشارکت داشته باشند و منابع مالیاتی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، رفع نیاز‌های عمرانی و ارتقای خدمات عمومی هزینه شود.

با معرفی این پروژه‌ها، از صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی دعوت کرده است با مشارکت در تأمین اعتبار طرح‌های یادشده، در توسعه و آبادانی استان زنجان سهیم باشند.