به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «یاسر هوشمندفر» کارشناس هواشناسی ایلام گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی و الگو‌های جوی نشان می‌دهد امروز و فردا جو استان تقریباً پایدار خواهد بود.

وی افزود: با عبور سامانه ناپایدار بارشی ضعیف در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات و احتمال بارش‌های خفیف و نقطه‌ای در بعضی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

هوشمندفر درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: تا پایان هفته نوسانات جزئی دما را خواهیم داشت، اما دما در محدوده معمول قرار می‌گیرد و تغییرات محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود.