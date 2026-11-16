نخست‌وزیر سنگاپور در نشست سران آسه‌آن و چین، توسعه همکاری‌های عملی در حوزه فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را فرصتی مهم برای تقویت روابط اقتصادی و افزایش بهره‌وری کشور‌های منطقه دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ لارنس وونگ در بیست‌ونهمین نشست سران آسه‌آن و چین در مانیل با اشاره به جایگاه چین به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشور‌های جهان در عرصه دیجیتال و بزرگ‌ترین شریک تجاری آسه‌آن بر ضرورت گسترش ارتباطات دیجیتال میان دو طرف تأکید کرد.

نخست وزیر سنگاپور همچنین از پیشنهاد چین برای نام‌گذاری سال ۲۰۲۷ به عنوان سال همکاری آسه‌آن و چین در زمینه هوش مصنوعی استقبال کرد و گفت: ظرفیت و علاقه زیادی در کشور‌های جنوب شرق آسیا برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی با هدف افزایش بهره‌وری و تحول اقتصادی وجود دارد.

لارنس وونگ در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت پیوند‌های اقتصادی، تسهیل تجارت و مقابله با روند‌های محدودکننده در اقتصاد جهانی تأکید کرد و ارتقای توافق تجارت آزاد آسه‌آن و چین را گامی مهم در این مسیر دانست.

نخست وزیر سنگاپور همچنین با اشاره به اهمیت حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای، خواستار تسریع در تدوین و نهایی‌سازی منشور رفتار در دریای چین جنوبی بر اساس حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریا‌ها شد؛ منشوری که به گفته او باید حقوق و منافع همه طرف‌های استفاده‌کننده از این آبراه راهبردی را تضمین کند.

لارنس وونگ با اشاره به سی‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط گفت‌و‌گو محور آسه‌آن و چین، تأکید کرد: همکاری و مشارکت متقابل می‌تواند در شرایط افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و موانع تجاری، مسیر تازه‌ای برای توسعه روابط منطقه‌ای فراهم کند.