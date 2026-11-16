بیش از ۶۰ هزار دانش آموز دختر و پسر کلاس‌اولی در استان اصفهان، نخستین واژه آب را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هجدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب با حضور دانش‌آموزان پایه اول و همراهی معلمان و مربیان در اصفهان و دیگر شهر‌های استان برگزار شد.

محمدرضا نظریان با بیان اینکه همراهی معنادار معلمان اصفهانی، آموزش مصرف بهینه آب را تسهیل می‌کند، افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی به جاری‌شدن فرهنگ صحیح مصرف درخ زندگی ما کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم گفت: همراهی معلمان، مربیان و کادر آموزشی، زمینه آموزش روش‌های صحیح مصرف آب را فراهم می‌کند و دانش‌آموزان می‌توانند از نخستین سال تحصیل، قدر هر قطره آب را بدانند.

منصور شیشه‌فروش با بیان اینکه اصفهان اولین استان در کشور است که در همه ۱۱۴ شهر آن شبکه آبیاری فضای سبز از آب آشامیدنی جداست افزود: آبیاری فضای سبز باید به صورت قطره‌ای انجام شود تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.

ناصر اکبری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیزگفت:آموزش ارزش آب از پایه اول می‌تواند بر رفتار دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان اثر بگذارد و همراهی معلمان، زمینه گسترش فرهنگ صحیح مصرف را فراهم می‌کند.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان