در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان مازندران برای مقابله با مخاطرات سامانه بارشی از امروز دوشنبه تا فردا سه شنبه به حالت آماده‌باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان مازندران برای مقابله با مخاطرات سامانه بارشی ازامروز دوشنبه ۲۵ آبان به حالت آماده‌باش درآمدند.

اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد: این سامانه از امروز دوشنبه ۲۵ آبان تا ظهر سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در استان فعال خواهد بود و امروز مناطق مختلف، به‌ویژه نواحی ساحلی تا میان‌بند، فردا سه شنبه مناطق غربی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بارش رگباری باران، بارش برف در مناطق کوهستانی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و کاهش محسوس دما از مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است.

بر اساس این هشدار، احتمال اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها، افزایش سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و زیرگذرها، کاهش دید افقی و قطعی برق وجود دارد.

همچنین احتمال خسارت به سازه‌های موقت، محصولات کشاورزی و باغی، واحد‌های دامداری و گلخانه‌ها، ریزش سنگ و رانش زمین در ارتفاعات و مناطق برف‌گیر و اختلال در تأمین و انتقال انرژی، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرتفع پیش‌بینی می‌شود.

مدیریت بحران مازندران از شهروندان خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری، کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در مناطق پرخطر خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

کشاورزان، باغداران، دامداران و گلخانه‌داران نیز باید تمهیدات حفاظتی لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی اتخاذ کنند. رعایت نکات ایمنی وسایل گرمایشی و دودکش‌ها و خودداری از استقرار سازه‌های موقت در معرض وزش باد شدید نیز از دیگر توصیه‌های این اداره کل است.

این اداره کل از فرمانداران، شهرداران، دهیاران و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خواست با رصد مستمر شرایط جوی، تجهیزات، ماشین‌آلات و نیرو‌های عملیاتی را آماده نگه دارند و اطلاع‌رسانی به‌موقع و آمادگی برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی را در دستور کار قرار دهند.