رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات پایتخت از کاهش ۵۸ درصدی شرارت در کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبر داد و گفت: گریزپاترین شرور جنوب تهران که با قمه و شمشیر و چاقو امنیت مردم را سلب کرده بود، در عملیات پلیس زمین‌گیر و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سعید راستی در تشریح اقدامات پلیس در برخورد با اراذل و اوباش اظهار کرد: دقت تیر همکاران عملیاتی ما در حوزه مبارزه با اراذل و اوباش بر پای لغزش اراذل و اوباش، به حکم قانون شدیدتر، دقیق‌تر و میزون‌تر شده است و رودربایستی در صحنه‌های عملیاتی وجود ندارد؛ چراکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است.

وی افزود: متأسفانه در محدوده جنوب تهران و آذری، به واسطه انتقام‌جویی، اراذل و اوباش با قمه، شمشیر، چاقو و پرتاب نارنجک‌های دست‌ساز، محله را به هم می‌ریزند و موجبات آسیب و نقص عضو یک نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله و آسیب یک دختر خانم را فراهم می‌کنند.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ تصریح کرد: یکی دو نفر از این افراد قبلاً دستگیر و به زندان منتقل شده‌اند و در حال تحمل حبس هستند. فردی که روز گذشته دستگیر شد، از همین گروه بود که متواری شده بود و در عملیات روز گذشته در جنوب تهران، به واسطه مقاومتی که در برابر همکاران داشت، با اصابت گلوله به ناحیه پای راست زیر زانو، به حکم قانون متوقف و زمین‌گیر شد و به بیمارستان انتقال یافت.

وی با اشاره به سوابق این شرور گفت: ایشان شروری است که مدت ۵ سال در زندان بوده و یک پرونده مفتوح دیگر نیز دارد. هدف همه ما و قوه قضائیه این است که برخورد‌ها به‌گونه‌ای باشد که بعد از این معاد، تکرار نشود.

سرهنگ راستی ادامه داد: در گفت‌و‌گو با این فرد، وی اعلام کرد که گروه مقابل به آنها حمله کرده و آنها نیز برای تلافی اقدام کرده‌اند. این نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله، به صورت خانوادگی به خانواده مقابل حمله کرده و این نوجوان و دختر خانم آسیب دیده‌اند.

وی افزود: این افراد سوابق درگیری مواد، توزیع مواد مخدر، شرارت، اراذل و اوباش، مزاحمت برای مردم با قمه و چاقو، باج‌خواهی و بعضاً سرقت دارند.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر اینکه اراذل و اوباش نمی‌توانند از دست پلیس فرار کنند، گفت: الحمدلله با زحمات همکاران، حمایت مردم و حمایت‌های قضایی، شاهد ۵۸ درصد کاهش شرارت در مدت زمان سال گذشته نسبت به امسال هستیم و سال به سال این کاهش بیشتر می‌شود.

وی افزود: علاوه بر اقدامات عملیاتی مانند زمین‌گیر کردن اراذل و اوباش، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی نیز در دستور کار پلیس است و در روز گذشته دو نفر از باند دستگیرشده، خودشان به شکل خودمعرف به مقر پلیس مراجعه کردند و پذیرش شدند تا در مراجع قضایی پاسخگوی اعمال خود باشند.

سرهنگ راستی خاطرنشان کرد: کسی که خودش را معرفی کرده، قطعاً به واسطه ترسی بوده که اگر مقاومتی در برابر همکاران عملیاتی ما داشته باشد، با گلوله پلیس متوقف خواهد شد. ما حتی اراذل و اوباشی داشتیم که خودشان را به زندان معرفی کردند.

وی در پایان تأکید کرد: کسانی که نخواهند تنبیه شوند و از شرارت خود توبه نکنند، حتماً ویلچرنشین خواهند شد یا اینکه باید تسلیم قانون، قوه قضائیه و همکاران پلیس شوند.