مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی اعلام کرد: فردی که در بخش ایلخچی شهرستان اسکو اقدام به حمل غیرمجاز و بدون مجوز ۱۵ راس گاو زنده کرده بود، به پرداخت ۲۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی ادامه داد: ماموران انتظامی پاسگاه ایلخچی هنگام بررسی یک صحنه تصادف منجر به فوت، متوجه بار یک دستگاه کامیون شدند که حامل ۱۵ راس دام زنده از نوع گاو بود و در بررسی‌های اولیه مشخص شد دام‌های مکشوفه فاقد پلاک و شناسه بر روی گوش بودند.

وی با اشاره به اینکه این دام‌ها بدون مجوز قانونی و گواهی قرنطینه بهداشتی دامپزشکی بوده و ضوابط تعیینی حمل دام زنده نیز رعایت نشده بود اظهار کرد: در جریان بازرسی ۳۵ عدد پلاک شناسایی کدگذاری شده دام از داخل کابین کامیون کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: پرونده پس از طی تشریفات قانونی در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز مورد رسیدگی قرار گرفت.

حضرتی ادامه داد: با توجه به اقرار متهم به مالکیت دامها، فقدان شناسه ملی و پلاک گوش دام، ثبت نکردن در سامانه پنجره واحد کشاورزی و ارائه نکردن مجوز تردد و گواهی قرنطینه، تخلف انتسابی به وی محرز تشخیص داده شد.

وی یادآور شد: علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متهم به پرداخت جریمه معادل یک برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شد و دام‌های مکشوفه با هماهنگی اداره دامپزشکی، سازمان اموال تملیکی و جهاد کشاورزی، پس از ارزش‌گذاری و به دلیل جلوگیری از تلف شدن با دستور قضائی ذبح شدند.