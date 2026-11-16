رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین گفت: در پی برخورد یک خودرو با شتر در محور جاده‌ای چرمشهر به ورامین، چندین خودرو دچار آسیب شدند و در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند.

برخورد خودرو با شتر در جاده چرمشهر-ورامین؛ ۴ مصدوم و خسارت به خودروها

برخورد خودرو با شتر در جاده چرمشهر-ورامین؛ ۴ مصدوم و خسارت به خودروها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید خطیبی گفت شامگاه شب گذشته و حدود ساعت ۲۳ شب در پی برخورد یک دستگاه خودروی دنا با یک رأس شتر، یک دستگاه خودروی ال‌۹۰ نیز با خودروی دنا برخورد کرد و در ادامه چندین خودروی عبوری نیز از مسیر خود منحرف شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، عوامل امدادی پایگاه جاده‌ای شهید اردستانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین برای بررسی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات امدادی در محل حادثه حضور یافتند.

مجید خطیبی بیان کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند و شتر نیز تلف شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و توجه به احتمال حضور احشام در جاده‌ها، از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری در محور‌های مواصلاتی تردد کنند.