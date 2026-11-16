وزیر بهداشت با اشاره به اختلاف زمان پرداخت‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأثیر عقب‌ماندگی بیمه‌ها بر وضع اقتصادی مراکز درمانی، از پیگیری این موضوع با رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمدرضا ظفرقندی با اشاره به وضع پرداخت‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: وضع پرداخت‌ها در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است؛ به‌طوری‌که برخی دانشگاه‌ها پرداخت‌های به‌روز دارند و برخی دیگر ۶ تا ۷ ماه در پرداخت‌ها عقب‌ماندگی دارند که این موضوع طبیعتاً به شرایط اقتصادی و در نهایت پرداخت بیمه‌ها برمی‌گردد، زیرا عمده درآمد و تبادل اقتصادی دانشگاه‌ها و داروخانه‌ها با بیمه‌هاست.

وی افزود: در همین راستا، روز گذشته در دولت با رئیس‌جمهور و در روز‌های گذشته نیز با معاون اول رئیس جمهور و مسئولانی که باید بحث بیمه‌ها را پیگیری کنند، گفت‌و‌گو‌هایی انجام شده است. همچنین نشستی با وزیر اقتصاد و معاونان وی در همین وزارتخانه برگزار شد تا راهکار‌های لازم برای جبران بدهی بیمه‌ها بررسی شود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر این توافق‌ها و راهکار‌های کارشناسی به نتیجه برسد و بیمه‌ها بتوانند عقب‌ماندگی‌های مالی خود را جبران کنند، هم شرایط دارویی کشور به لحاظ مالی باثبات می‌شود و هم وضعیت بیمارستان‌ها و حوزه درمان بهبود می‌یابد؛ بنابراین مسئله عقب‌ماندگی بیمه‌ها یک چالش اقتصادی است که با پیگیری‌های رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در حال دنبال شدن است.