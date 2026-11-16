به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از صدور نخستین کارت بازرگانی برای شرکت‌های دارای مجوز این منطقه خبر داد و گفت: منطقه آزاد مازندران نخستین منطقه در میان هفت منطقه آزاد نسل جدید است که موفق به صدور کارت بازرگانی شده است.

امین افقی با اشاره به اهمیت این اقدام در تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی استان افزود: صدور این کارت، زمینه بهره‌مندی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد و اجرای مستقیم فعالیت‌های وارداتی و صادراتی را فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه این کارت از نوع کارت بازرگانی ملی و بین‌المللی است، ادامه داد: شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند بدون نیاز به واسطه، فرآیند واردات کالا‌های مورد نیاز و صادرات محصولات خود را دنبال کنند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش واسطه‌ها و افزایش شفافیت معاملات تجاری کمک کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی گفت: متقاضیان برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی صدور کارت بازرگانی می‌توانند به معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان مراجعه کنند.

افقی همچنین از همکاری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان در تحقق این اقدام قدردانی کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد مازندران برای رونق بازرگانی و کاهش موانع پیش روی تجار تلاش می‌کند.