رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اضافه شدن دو استعلام «بدهی مالیاتی» و «پرونده الکترونیکی و ارزش افزوده» به خدمات برخط قضایی با هدف تسریع رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در ادامه تکمیل فرآیند هوشمندسازی استعلامات قضایی، دو استعلام جدید تحت عنوان «استعلام بدهی مالیاتی» و «استعلام پرونده الکترونیکی و ارزش افزوده» به سبد استعلامات برخط افزوده شد.

با استعلام بدهی مالیاتی، فرآیندی که سابقاً زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می‌داد، امروز در کمترین زمان ممکن و به‌صورت برخط انجام می‌شود و در نتیجه استعلام ارزش افزوده نیز سوابق مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار قضات قرار می‌گیرد.

حاصل این دو خدمت جدید، رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی است.