مردم اراک با حضور گسترده در میدان شهدا، بر حمایت از رهبری و آمادگی برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند؛ در این اجتماع، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مزین به دستخط رهبر معظم انقلاب به مردم اراک اهدا شد.

پرچم ایران با دستخط رهبر معظم انقلاب، هدیه‌ای ویژه به مردم اراک

پرچم ایران با دستخط رهبر معظم انقلاب، هدیه‌ای ویژه به مردم اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدان شهدای اراک دیشب میزبان حضور پرشور مردم بود؛ اجتماعی که حاضران در آن با سردادن شعار‌هایی در دفاع از میهن اسلامی، حمایت خود را از رهبری و پاسداری از تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.

مردم شرکت‌کننده در این اجتماع با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، آمادگی خود را برای دفاع از ایران و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمنان به نمایش گذاشتند.

در بخش دیگری از این مراسم، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران که به دستخط رهبر معظم انقلاب اسلامی مزین شده بود، به مردم اراک اهدا شد؛ هدیه‌ای ویژه که با استقبال حاضران همراه بود.