استاندار ایلام در پیامی از استاندار خوزستان و مجموعه بهداشت و درمان این استان به‌دلیل همکاری و خدمات‌رسانی به مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در پیامی خطاب به «سیدمحمدرضا موالی‌زاده» استاندار خوزستان، از تلاش‌ها و همراهی مسئولان این استان در امدادرسانی و رسیدگی به مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس قدردانی کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: مساعی ارزشمند جنابعالی در امداد و نجات حادثه تلخ واژگونی اتوبوس که به جان‌باختن و مصدومیت جمعی از هم‌استانی‌های عزیز ایلامی انجامید، همچنین حضور میدانی و بسیج امکانات حوزه بهداشت و درمان استان خوزستان، به‌ویژه همراهی فرماندار شهرستان دزفول در رسیدگی فوری به مصدومان، شایسته تقدیر و تکریم است.

استاندار ایلام در این پیام با ابراز سپاس از همکاری و همدردی مسئولان خوزستان تأکید کرده است: این همراهی و همدردی با حادثه‌دیدگان، موجب تسلی خاطر و آرامش بازماندگان در این روز‌های سخت شد.