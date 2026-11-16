جلسه برخط شورای المپیک آسیا (OCA) با حضور ۴۵ کشور عضو و اعضای هیئت اجرایی برگزار و در آن سه محور اصلی بررسی و تصویب شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای المپیک آسیا (OCA) با حضور دکتر مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، فرید فتاحیان مشاور بین‌الملل رئیس و فاطمه موسوی زاده کارشناس امور بازی‌ها (واحد بین‌الملل) از کشورمان و نمایندگان ۴۵ کشور عضو و اعضای هیئت اجرایی این شورا، به صورت آنلاین (برخط) برگزار شد.

این جلسه با محوریت سه دستور جلسه اصلی برگزار شد: نخست، بررسی نخستین دوره بازی‌های آسیایی ورزش‌های فکری و الکترونیکی زیر نظر OCA که قرار است در سال ۲۰۲۷ در کویت برگزار شود.

دوم، انتخابات ریاست انوک (ANOC) که مقرر است در ماه دسامبر در هنگ کنگ و در مجمع عمومی انوک برگزار شود. در این خصوص دو نامزد شامل بلانکو از اروپا و مصطفی براف از آفریقا (الجزایر) حضور دارند. همچنین حسین المسلم، مدیر اجرایی OCA با اشاره به قرارداد همکاری میان شورای المپیک آسیا و اتحادیه کمیته‌های ملی المپیک آفریقا که سال ۲۰۲۵ و در بحرین به امضا رسیده است، بر همسویی و همکاری آسیا و آفریقا برای پیشرفت و توسعه ورزش در دو قاره تأکید کرد. بر همین اساس، اعضای هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا و نواب رئیس پنج زون آسیا، حمایت خود را از کاندیداتوری آقای مصطفی براف اعلام کردند و مقرر شد کشور‌های آسیایی و آفریقایی در مجمع عمومی انوک در هنگ کنگ به وی رأی دهند.

سوم، بررسی برگزاری مجمع عمومی شورای المپیک آسیا که قرار است ۶ و ۷ بهمن در قطر برگزار شود. در این بخش از کشور‌ها خواسته شد، حضور فعالی در مجمع عمومی آتی شورای المپیک آسیا داشته باشند.