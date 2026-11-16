به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین رونمایی از این مجموعه ۱۲ جلدی با حضور مجید راعی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل و جمعی از فرهنگ‌دوستان و علاقه‌مندان به حوزه کتاب و قرآن، در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی هنری ولی‌عصر (عج) این شهرستان برگزار شد.

محمد اسماعیلی، مؤلف این مجموعه و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، در این آیین با اشاره به سال‌ها تلاش برای تدوین این اثر گفت: کار تألیف و گردآوری این مجموعه از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و پس از سال‌ها پژوهش و تلاش، امسال در قالب ۱۲ جلد به چاپ رسید.

این مؤلف با اشاره به اینکه پرسش‌ها و نیاز‌های فکری نسل نوجوان و جوان، مبنای اصلی تدوین این دایرةالمعارف بوده است، تصریح کرد: موضوعاتی مانند صلح، سازش، سیاست، دوستی و دشمنی، انفاق، کمک به دیگران، اشتغال، بیکاری، اندیشه و تفکر از جمله موضوعاتی است که در این مجموعه به آنها پرداخته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: برای نمونه، فردی که درباره کار و اشتغال یا بیکاری پرسشی دارد، می‌تواند با مراجعه به مدخل مربوط به این موضوع، آیات قرآن کریم و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه کند. به این ترتیب، مخاطب متناسب با دغدغه و مسئله‌ای که در زندگی با آن مواجه است، به آموزه‌های قرآنی دسترسی پیدا می‌کند.

وی هدف از تدوین این اثر را کمک به شناخت صحیح مفاهیم دینی، پاسخگویی به پرسش‌های بی‌پاسخ جوانان و هدایت فکری و فرهنگی خانواده‌ها دانست و گفت: تلاش کرده‌ایم این مجموعه به‌گونه‌ای تدوین شود که نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها بتوانند برای مسائل و دغدغه‌های مختلف زندگی خود به قرآن کریم مراجعه کنند و با شناخت درست آموزه‌های آن، مسیر صحیح را انتخاب کنند.

مؤلف دایرةالمعارف «فرهنگ فارسی معانی قرآن کریم» همچنین با اشاره به ضرورت گسترش دسترسی عمومی به این اثر، از برنامه خود برای افزایش شمارگان و توزیع گسترده‌تر آن خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با حمایت و همراهی علاقه‌مندان، زمینه انتشار دست‌کم هزار دوره از این مجموعه فراهم شود و این اثر به دست خانواده‌ها، مدارس و حتی خانواده‌های ایرانی مقیم خارج از کشور برسد.