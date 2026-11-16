به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر علمی همایش ملی حکمرانی اسلامی و نظریه مقاومت از اعلام فراخوان ارسال مقاله به این همایش با محوریت آرا و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب خبر داد.

علی تلاشان محور‌های این همایش را اقتصاد، فقه و حقوق، مبانی و منطق، تمدن نوین اسلامی، جامعه، زنان و خانواده، فرهنگ، علم و فناوری و سیاست و روابط بین‌الملل عنوان کرد و گفت: پژوهشگران تا ۳۰ آذر فرصت دارند چکیده مقالات خود را ارسال کنند و مهلت ارسال اصل مقالات نیز تا ۱۵ بهمن است.

آیت‌الله محسن اراکی نیز یکی از اهداف این همایش را گفتمان‌سازی درباره مقاومت فعال و صبر توان‌آفرین و غلبه بر مشکلات دانست. وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فکری کشور گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز طرح اندیشه‌های متفکران و بزرگانی مانند رهبر شهید در جامعه علمی و نخبگانی باشد.

آیت‌الله اراکی با تأکید بر اینکه این همایش گامی برای معرفی و بهره‌گیری از اندیشه‌های دانشمندان کشور در عرصه‌های فرهنگی و تمدنی است، افزود: کشورمان در زمینه تمدن و علوم انسانی اندیشه‌های درخشانی دارد و باید با استفاده از منابع اصیل، این اندیشه‌ها را به نسل جوان جویای علم عرضه کرد.