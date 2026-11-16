رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی ایلام از محکومیت پزشکی به دلیل دریافت ۱۵۰ میلیون ریال وجه اضافی از بیمار و پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علیرضا ابراهیمی» رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی ایلام، گفت: پرونده تخلف یک پزشک به دلیل دریافت ۱۵۰ میلیون ریال وجه اضافی از بیمار در این شعبه بررسی شد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات، تخلف انتسابی محرز شد و پزشک متخلف علاوه بر توبیخ کتبی و درج تخلف در پرونده پزشکی، به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل چهار برابر ارزش تخلف، محکوم شد.

ابراهیمی بیان کرد: پس از دریافت شکایت و تأیید موضوع در کمیسیون ماده ۱۱، بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.