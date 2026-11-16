مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای توزیع یک میلیون اصله نهال در استان خبر داد و گفت: متقاضیان از ابتدای آذرماه می‌توانند درخواست خود را برای دریافت نهال به ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها ارائه کنند.

با هدف گسترش فضای سبز و مقابله با آلودگی هوا؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالحسین محمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، با اشاره به برنامه توسعه فضای سبز در استان گفت: امسال توزیع یک میلیون اصله نهال میان مردم، صنایع، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: متقاضیان از ابتدای آذرماه می‌توانند درخواست خود را به ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها ارائه کنند تا کارشناسان پس از بازدید، بررسی شرایط و جانمایی محل مناسب برای کاشت، مجوز توزیع نهال را صادر کنند.

محمدی با تأکید بر ضرورت نگهداری اصولی درختان اظهار کرد: کاشت درخت تنها ۱۰ درصد از فرایند درختکاری است و ۹۰ درصد موفقیت این طرح به حفظ و نگهداری صحیح نهال‌ها پس از کاشت بستگی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز در شهر‌های صنعتی به‌ویژه اراک گفت: درختکاری یکی از راهکار‌های مؤثر برای کاهش آلودگی هواست و طرح دالان سبز اراک نیز با همین هدف آغاز شده است.

وی از مردم، صنایع و مسئولان خواست در توسعه و حفاظت از فضای سبز مشارکت کنند و افزود: با هرگونه قطع غیرمجاز درختان برخورد جدی می‌شود و یگان حفاظت منابع طبیعی آماده رسیدگی به گزارش‌های مردمی است.