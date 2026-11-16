فرماندار میانه خبر داد: طرح توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستا‌های حاجی‌یوسف‌لو علیا و سفلی از توابع بخش کندواناین شهرستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدرضا مشایخی گفت: با راه‌اندازی سایت نسل جدید همراه اول ۷۹ خانوار با جمعیت ۲۲۱ نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی یافتند. اعتبار این طرح ۸۰ میلیارد ریال است و از اعتبارات ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین شده است.

وی ادامه داد: دسترسی به اینترنت پایدار در روستاها، زمینه استفاده از دولت الکترونیک، آموزش مجازی و خدمات بانکی و نیز اجرای انتخابات الکترونیکی را فراهم می‌کند.