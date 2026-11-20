واحدهای ضایعاتی متخلف در زنجان در جریان طرح نظارتی پلیس با هدف مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و پیشگیری از سرقت پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از اجرای طرح نظارت و سرکشی از واحد‌های ضایعاتی با مشارکت واحد‌های تخصصی کلانتری‌ها خبر داد و گفت: در جریان این بازدیدها، واحد‌های متخلف شناسایی و با هماهنگی مراجع قانونی پلمب شدند.

سرهنگ باباخانی افزود: در راستای ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع جرایم و مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، طرح بازدید و نظارت بر فعالیت واحد‌های ضایعاتی در سطح شهر زنجان با حضور و مشارکت واحد‌های تخصصی کلانتری‌ها به اجرا درآمد.

وی اظهار داشت: در این طرح، ماموران انتظامی ضمن سرکشی از واحد‌های ضایعاتی، وضعیت فعالیت این مراکز را مورد بررسی قرار داده و با شناسایی واحد‌های فاقد مجوز و متخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دادند که در همین راستا تعدادی از واحد‌های متخلف با هماهنگی مراجع ذی صلاح پلمب شدند.

باباخانی با اشاره به نقش برخی واحد‌های ضایعاتی در تسهیل وقوع جرایم تصریح کرد: در صورت نبود نظارت و کنترل کافی، برخی افراد سودجو ممکن است از این مراکز برای خرید و فروش اموال مسروقه از جمله سیم و کابل، تجهیزات و قطعات خودرو، آهن‌آلات و سایر اموال سرقتی استفاده کنند. همچنین خرید و فروش بدون بررسی منشاء کالا‌ها می‌تواند زمینه اختفای اموال مسروقه، مال‌خری و تداوم فعالیت مجرمانه سارقان را فراهم کند.

باباخانی ادامه داد: فعالیت غیرقانونی برخی از این واحد‌ها علاوه بر ایجاد زمینه برای جرایم مرتبط با سرقت و مال‌خری، می‌تواند مشکلاتی از جمله برهم خوردن نظم عمومی و ایجاد نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید بر تداوم نظارت‌های انتظامی بر فعالیت این مراکز خاطرنشان کرد: پلیس با واحد‌هایی که خارج از ضوابط قانونی فعالیت کرده یا در خرید و فروش اموال مشکوک و مسروقه نقش داشته باشند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.