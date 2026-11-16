مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از تصویب بازنگری طرح جامع شهر بوشهر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خبر داد و گفت: این طرح برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اصغر کشوریان اظهار کرد: بازنگری طرح جامع شهر بوشهر پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیته فنی، برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد و انجام ساعت‌ها کار کارشناسی، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید و برای طی مراحل نهایی تصویب و ابلاغ، به شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ارجاع شد.

وی با تشریح روند تهیه و بازنگری این سند بالادستی توسعه شهری، افزود: با توجه به پایان افق زمانی طرح جامع شهر بوشهر در سال ۱۳۹۷، فرآیند بازنگری آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. در این فرآیند، ضمن بررسی وضعیت موجود، ساختار کالبدی و فضایی شکل‌گرفته شهر مورد مطالعه قرار گرفت و نیاز‌های توسعه‌ای بوشهر با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ظرفیت‌های محیطی، جغرافیایی و عملکردی ارزیابی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: از مهم‌ترین ملاحظات مؤثر در تدوین این طرح، محدودیت‌های ناشی از حریم نیروگاه اتمی و محصور بودن شهر از سوی دریا بوده است. همچنین ظرفیت‌های ناشی از مجاورت بوشهر با منطقه آزاد نیز در مطالعات و پیش‌بینی‌های طرح مورد توجه قرار گرفت تا چارچوب توسعه آتی شهر متناسب با شرایط و قابلیت‌های موجود تدوین شود.

وی با اشاره به رویکرد‌های پیش‌بینی‌شده در بازنگری طرح جامع، تصریح کرد: یکی از محور‌های اصلی این طرح، تأمین نیاز‌های خدماتی و اصلاح کمبود‌های کاربری در سطح محلات شهری بوده است که در همین زمینه، جانمایی پارکینگ‌های عمومی و پیش‌بینی ظرفیت ساخت کاربری‌های مختلط با هدف تسهیل و رونق ساخت‌وساز و امکان‌سنجی بلندمرتبه‌سازی در گذر‌های واجد ظرفیت، در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

کشوریان با اشاره به توجه ویژه این طرح به ارتقای نظام حمل‌ونقل و توسعه گردشگری شهری، عنوان کرد: مکان‌یابی ایستگاه‌های گردشگری دریایی، تقویت ظرفیت‌های تفریحی و گردشگری در سطح شهر و بهره‌گیری از قابلیت‌های محور ساحلی، از دیگر محور‌های مورد توجه در بازنگری طرح جامع بوشهر است. همچنین با توجه به ضرورت تقویت حمل‌ونقل عمومی در نظام برنامه‌ریزی شهری، پیش‌بینی‌های لازم برای ساماندهی و ارتقای ساختار فضایی و عملکردی شهر در این زمینه انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر تأکید کرد: بازنگری طرح جامع شهر بوشهر با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای هدایت توسعه کالبدی و فضایی شهر، ساماندهی کاربری‌های شهری، پاسخ‌گویی به نیاز‌های جمعیتی و خدماتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری ساحلی و مدیریت ساخت‌وساز‌ها بر مبنای ضوابط و مقررات شهرسازی انجام شده است و پس از تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری، مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات توسعه‌ای شهر بوشهر قرار خواهد گرفت.