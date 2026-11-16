۷۸۸ تشکل کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی در مازندران فعالیت دارند و این استان از نظر تعداد تشکل‌ها در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در استان‌ها و جمع‌آوری پیشنهاد‌های تشکل‌ها برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با روابط کار خبر داد.

حمیدرضا پناه در نشست سه‌جانبه‌گرایی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ساری، توانمندسازی این تشکل‌ها را از رویکرد‌های مهم وزارتخانه دانست و گفت: تشکل‌ها برای ایفای مؤثر نقش خود در نظام روابط کار، به دانش تخصصی، مهارت‌های تشکیلاتی و آشنایی با قوانین و مقررات نیاز دارند.

او افزود: با هماهنگی مؤسسه کار، زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان فراهم می‌شود. در این دوره‌ها از ظرفیت استادان و صاحب‌نظران مازندران و در صورت نیاز، مدرسان سایر استان‌ها استفاده خواهد شد. آموزش‌ها نیز متناسب با شرایط تشکل‌ها، در محیط‌های کارگاهی و خارج از آن برگزار می‌شود.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درخواست نمایندگان تشکل‌ها برای بازنگری برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها گفت: پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های نمایندگان در این نشست دریافت شده و اصلاح مقررات با تأکید بر مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی وزارتخانه در دستور کار قرار دارد.

پناه ادامه داد: مکاتباتی با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و کانون‌های عالی تشکل‌ها انجام شده و جلساتی نیز در سطح کشور برای جمع‌آوری و بررسی پیشنهاد‌ها در حال برگزاری است. پس از جمع‌بندی، این پیشنهاد‌ها در بخش‌های تخصصی مربوط به تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، انجمن‌های صنفی و حوزه بازنشستگان بررسی و از نظر حقوقی و قانونی نیز ارزیابی می‌شود.

او افزود: پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی و حقوقی، پیشنهاد‌های نهایی در شورای عالی کار مطرح خواهد شد و در صورت تأیید و طی مراحل قانونی، برای طرح در هیئت وزیران پیگیری می‌شود تا پس از تصویب، مقررات مربوط برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت تشکلی مازندران گفت: در کشور حدود ۱۴ هزار و ۶۴۹ تشکل کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی فعالیت دارند که سهم مازندران از این تعداد ۷۸۸ تشکل است و این استان از نظر تعداد تشکل‌ها رتبه چهارم کشور را دارد.

پناه افزود: تهران، خراسان رضوی و فارس به‌ترتیب رتبه‌های نخست تا سوم را دارند و مازندران پس از این استان‌ها در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

او با اشاره به ساختار تشکل‌های کشور گفت: تشکل‌های کارگری شامل کانون عالی هماهنگی شورا‌های اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران هستند. در حوزه کارفرمایی نیز انجمن‌های صنفی، کانون‌های استانی حرفه‌ای و صنعتی و کانون عالی کارفرمایی کشور فعالیت می‌کنند. کانون عالی کارگران بازنشسته کشور نیز نمایندگی تشکل‌های بازنشستگان را در سطح ملی بر عهده دارد.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تقویت آموزش‌های تخصصی، توسعه تعامل با تشکل‌ها و استفاده از دیدگاه‌های آنان در اصلاح مقررات، زمینه حضور مؤثرتر شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها و بهبود روابط کار را فراهم می‌کند.