دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه بار دیگر بر درخواست سازمان ملل برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گوترش که برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه آن) در مانیل به سر می‌برد در نشستی خبری گفت: آنچه در ارتباط با اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا) و به ویژه در رابطه با ایران و آمریکا نیاز داریم، روند جدی دیپلماتیک برای مذاکره به منظور پایان دادن به این وضعِ نه جنگ و نه صلح است که در آن به سر می‌برید و پیامد‌های ویرانگری برای اقتصاد جهانی دارد.

او همچنین افزود: این سازمان آماده است از هرگونه تلاش برای خلع سلاح هسته‌ای که ممکن است در پی اجلاس این هفته سران چین، روسیه و آمریکا شکل گیرد، حمایت کند. هر چند هنوز معلوم نیست چنین نتیجه‌ای حاصل شود.

دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد: اگر برنامه‌ای برای خلع سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد، ما آماده‌ایم به طور کامل در آن مشارکت و به موفقیت آن کمک کنیم. این چیزی است که می‌خواهیم شاهدش باشیم، اما هنوز تضمینی برای دستیابی به آن وجود ندارد.

کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست ۱۹ نوامبر با همتایان روس و چینی خود، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در چین، موضوع تلاش‌ها برای کاهش تسلیحات هسته‌ای را مطرح خواهد کرد.

سفر چهار روزه ترامپ به آسیا شامل توقف روز سه‌شنبه در فیلیپین برای دیدار با سران «آسه آن» و شرکت او در نشست گروه کوآد برای نخستین بار خواهد بود. کوآد گروه متشکل از قدرت‌های منطقه هند و اقیانوس آرام شامل استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا است.

پوتین، شی و ترامپ قرار است در حاشیه نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (اپک) در شهر شنژن در جنوب چین با یکدیگر دیدار کنند.

پافشاری ترامپ بر اینکه این نشست بی‌سابقه سران سه کشور بر کاهش تسلیحات هسته‌ای متمرکز باشد، خشم چین را برانگیخته است. چین سال‌هاست از تعامل مستقیم با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای اش خودداری می‌کند.

چین گفته است مناسب‌تر آن است که روسیه و آمریکا به طور مستقیم با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند؛ زیرا این دو کشور زرادخانه‌های هسته‌ای بزرگی دارند.

سازمان ملل مدت‌هاست از خلع سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند و هشدار داده است که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ، خطرات هسته‌ای را در جهان افزایش داده است.