معاون حمل‌ونقل اداره کل راه و ترابری استان قم، از اجرای طرح ارتقای ایمنی مدارس و موتورسواران در دو قالب آموزشی و تجهیز فیزیکی در بخش‌های مرکزی و قمرود قم، خبر داد.

اجرای طرح ارتقای ایمنی مدارس و موتورسواران در بخش‌های مرکزی و قمرود قم

اجرای طرح ارتقای ایمنی مدارس و موتورسواران در بخش‌های مرکزی و قمرود قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اجرای طرح ارتقای ایمنی مدارس و راکبین موتورسیکلت در بخش‌های مرکزی و قمرود استان قم با هدف آموزش ترافیکی و توزیع تجهیزات ایمنی از جمله کلاه ایمنی و شبرنگ صورت گرفت.

علیرضا اسدی، گفت: این اقدامات با هدف افزایش امنیت در راه‌های فرعی و روستایی و آشنایی دانش‌آموزان و موتورسواران با قوانین ترافیکی انجام شده است.

وی در ادامه افزود: با هماهنگی بخشداری و آموزش و پرورش، دوره‌های آموزشی در محل مرکز بخش قمرود و مدارس منطقه برگزار شد که طی آن ۱۵۰ راکب موتورسیکلت و ۳۰ دانش‌آموز توسط افسران پلیس راه نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی آموزش دیدند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راه و ترابری استان قم همچنین از اقدامات عملیاتی در این طرح خبر داد و گفت: در راستای تجهیز ایمنی، نسبت به توزیع ۴۰ دستگاه کلاه ایمنی، نصب ۴۰۰ قطعه شبرنگ بر بدنه موتورسیکلت‌ها و همچنین توزیع اقلام فرهنگی نظیر کیف و دفتر میان دانش‌آموزان اقدام شده است.