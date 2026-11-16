به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در نشست با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، بر استمرار اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید باعث افزایش انگیزه فعالان بخش کشاورزی شده و امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به تجربه اصلاح سیاست‌های ارزی، از افزایش ۱۳۰ درصدی تولید ذرت و رشد ۴۰ درصدی تولید دانه‌های روغنی خبر داد و تأکید کرد: اهداف خودکفایی در محصولات استراتژیک مانند گوشت و شکر، فراتر از برنامه‌های توسعه‌ای دنبال می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به چالش‌های تولید، افزود که بخشی از موانع توسعه بخش کشاورزی از طریق اصلاح قوانین، مقررات و مدیریت بودجه‌های سنواتی با همکاری مجلس برطرف خواهد شد.

او با اشاره به تجربه نوسانات ارزی در سال ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد که با تدابیر لازم، تولید محصولات مورد نیاز کشور با ثبات بیشتری ادامه می‌یابد و تلاش می‌شود تا تولیدکننده از طریق قیمت‌گذاری مناسب، به سود متعارف دست یابد.

نوری در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای، از توسعه همکاری‌های کارشناسی و آموزشی با افغانستان خبر داد و گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور حدود ۲ میلیارد دلار است و ظرفیت افزایش این رقم در تجارت با کشور‌های ثالث وجود دارد.

او همچنین از اقدامات انجام‌شده برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین نهاده‌های دامی، از جمله واردات کنجاله آفتابگردان و پنبه‌دانه از کشور‌های همسایه جهت کاهش وابستگی به مسیر‌های طولانی وارداتی یاد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند و دیجیتال در وزارتخانه، از امکان برآورد دقیق تولید در حوزه‌های مختلف از جمله گوشت مرغ خبر داد. وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در تأمین نهاده‌های دامی، اعلام کرد که ۹۳ درصد از این نهاده‌ها توسط شرکت‌های خصوصی تأمین می‌شود.

در بخش مدیریت بازار و صادرات، نوری تأکید کرد: سیاست‌های صادراتی بر اساس برنامه تولید و شرایط اقلیمی تنظیم می‌شود و محدودیت‌های صادراتی تنها در بازه‌های مشخص و برای برخی محصولات با هدف تنظیم بازار داخلی اعمال می‌گردد تا تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.

او در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، بر مشارکت مردم در حوزه‌های روستایی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: ملی بودن منابع طبیعی نباید به معنای دولتی بودن آنها باشد؛ حفاظت از جنگل‌ها و مراتع بدون مشارکت فعال مردم و احساس مالکیت اجتماعی آنها امکان‌پذیر نیست.