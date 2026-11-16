فرماندار بهارستان در نشست بررسی وضعیت اراضی هیأت امنایی صالحیه، از تلاش‌های مستمر برای رفع موانع قانونی و ابراز امیدواری کرد که پرونده اراضی موسوم به «نیکان» تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی و پیگیری وضعیت اراضی هیأت امنایی شهر صالحیه با حضور فرماندار، دادستان، مسئولان استانی و شهرستانی و نمایندگان خریداران، با هدف رفع موانع قانونی و تسریع در تعیین تکلیف این اراضی برگزار شد.

اراضی موسوم به نیکان از جمله پرونده‌های قدیمی و بلاتکلیف حوزه زمین در شهرستان بهارستان است. بخشی از این زمین‌ها در سال‌های گذشته، در حالی به مردم و خرده‌مالکان واگذار شده که فاقد کاربری مسکونی بوده‌اند. قرار گرفتن بخشی از اراضی خارج از محدوده شهری و موانع قانونی تغییر کاربری، موجب طولانی شدن روند تعیین تکلیف و اعتراض و پیگیری مکرر خریداران شده است.

این پرونده در سال‌های گذشته راهکار‌های مختلفی از جمله تغییر کاربری و استفاده از ظرفیت طرح نهضت ملی مسکن را پشت سر گذاشته است. همچنین خردادماه امسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی نیکان به تجاری با موافقت مسئولان همراه شد.

عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، در نشست اخیر با تشریح اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده، اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهرستان به‌صورت مستمر در حال پیگیری مشکلات اراضی تعاونی است و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه تعیین تکلیف این پرونده‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به زمین‌های موسوم به نیکان ابراز امیدواری کرد موضوع این اراضی در کمیسیون ماده پنج تا پایان سال جاری به نتیجه برسد و وضعیت آنها مشخص شود.

فرماندار بهارستان همچنین درباره اراضی موسوم به صالحان و مجتمع صنفی، بر ضرورت پیش‌بینی این اراضی در طرح جامع شهر صالحیه برای فراهم شدن امکان پیگیری مراحل قانونی تأکید کرد.

شرفی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و پیگیری مطالبات از مسیر‌های قانونی، از خریداران خواست از برگزاری تجمعات غیرقانونی خودداری کرده و تا حصول نتیجه با مسئولان همکاری کنند.

لازم به ذکر است نزدیک به هزار خانواده درگیر مشکل مربوط به اراضی نیکان ، صالحان و مجتمع صنفی هستند.