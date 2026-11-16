به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در نشست جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های گلستان با مدیرکل صداوسیمای استان ، دانشجویان طرح ها و پیشنهادات خود برای بررسی و رفع مشکلات استان را مطرح کردند.



مدیر کل صدا و سیمای گلستان با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: جنگ موجود جنگ روایت هاست و ضروریست دانشجویان با خلق روایت با زبان خود مسائل استان را بررسی و تبیین کنند.

در این نشست مقرر شد تفاهم نامه مشترک همکاری تنظیم و امضا شود.