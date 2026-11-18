به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از کشف و ضبط ۶ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از یک کارگاه تعمیر غیرمجاز خبر داد.

سرهنگ ناصر باباخانی با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با نگهداری و فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه سلاح و مهمات، مأموران واحد اطلاعات و عملیات شهرستان زنجان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری های تخصصی، موفق به شناسایی یک کارگاه تعمیر سلاح غیرمجاز شدند.

باباخانی اظهار داشت: مأموران پس از هماهنگی های قانونی و انجام بازرسی از محل مورد نظر، تعداد ۶ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص تصریح کرد: پرونده قضایی برای متهم یا متهمان تشکیل و جهت رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

باباخانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلاح و مهمات، از شهروندان خواست: فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.