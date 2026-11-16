به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اینوستینگ، بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، دولت دونالد ترامپ در نظر دارد با اعطای عنوان «قهرمان ملی» به بیش از ۱۲ شرکت فناوری آمریکایی، از گسترش فعالیت‌های بین‌المللی آنها حمایت کند.

انتظار می‌رود هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، طی روز‌های آینده این برنامه را اعلام کند؛ هرچند زمان اجرای آن هنوز قطعی نیست.

بر اساس این طرح، شرکت‌های منتخب می‌توانند مجوز‌های صادراتی تراشه و فناوری را سریع‌تر دریافت کنند، از حمایت‌های دولتی برای فعالیت در بازار‌های خارجی بهره‌مند شوند و به منابع مالی فدرال دسترسی پیدا کنند.

هدف این برنامه، عرضه یکپارچه تراشه‌های آمریکایی، مدل‌های هوش مصنوعی و سایر فناوری‌ها به دولت‌ها و شرکت‌های خارجی و تقویت جایگاه آمریکا در رقابت با شرکت‌های چینی از جمله هواوی عنوان شده است.

این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که محدودیت‌های صادرات تراشه‌های پیشرفته انویدیا و نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا درباره دسترسی به این فناوری‌ها همچنان ادامه دارد.