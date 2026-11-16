رئیس مرکز آمار ایران: مشمولان سرشماری مجازی تا پایان آبان مهلت دارند، با دریافت پیامک مرکز آمار، با در دست داشتن کدپستی، کد ملی اعضای خانواده و اطلاعات محل زندگی به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه و فرم سرشماری را تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در حالی به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود که تاکنون حدود ۷۳ درصد از عملیات میدانی آن در کشور انجام شده است.

این سرشماری در مرحله نخست با ارسال پیامک به حدود ۱۲ میلیون نفر و با تکیه بر خوداظهاری مجازی آغاز شد. افرادی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند، باید برای ثبت اطلاعات به درگاه «دولت من» مراجعه کنند. این پیامک‌ها فاقد هرگونه لینک هستند و شهروندان باید از ورود به لینک‌های احتمالی خودداری کنند.

در ادامه، برای تکمیل اطلاعات و پوشش خانوار‌هایی که از طریق روش مجازی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، مراجعه حضوری مأموران آمار به منازل حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت.

در این سرشماری، اطلاعات جمعیتی و خانوار، وضعیت سواد و تحصیلات افراد ۶ ساله و بالاتر و همچنین وضعیت فعالیت و اشتغال افراد ۱۰ ساله و بیشتر جمع‌آوری می‌شود. علاوه بر این، اطلاعاتی درباره ویژگی‌های مسکن و محل سکونت خانوار‌ها نیز در فرم‌های سرشماری ثبت خواهد شد.

اجرای هم‌زمان روش‌های مجازی و میدانی، امکان تطبیق بخشی از اطلاعات را نیز فراهم کرده است. در همین زمینه، مسئولان از پیشرفت طرح ژئوکدسازی در مناطق روستایی خبر داده‌اند؛ به‌طوری‌که پوشش این طرح که در ابتدای دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود، اکنون به نزدیک ۸۰ درصد رسیده است.

یکی از اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل فرم سرشماری، کد پستی محل سکونت است. شهروندان برای دریافت کد پستی می‌توانند از سه طریق اقدام کنند: مراجعه به درگاه شرکت ملی پست به نشانی post.ir، درگاه «پست من» به نشانی my.post.ir و درگاه خدمات الکترونیکی جی‌نف به نشانی gnaf.post.ir. همچنین افرادی که امکان استفاده از خدمات اینترنتی را ندارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پستی در سراسر کشور، کد پستی خود را دریافت کنند.

مرکز آمار ایران برای خانوار‌هایی که هنگام مراجعه مأموران در منزل حضور ندارند نیز تمهیداتی در نظر گرفته است. بر این اساس، برگه‌هایی حاوی شماره تماس مرکز آمار در اختیار این خانوار‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند با تماس تلفنی، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت خوداظهاری ثبت کنند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، خانوار‌های مشمول می‌توانند تا ۳۰ آبان‌ماه از طریق روش‌های مجازی و میدانی در تکمیل اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ همکاری کنند.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما