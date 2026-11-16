در نشست مشترک مسئولان اموال تملیکی و گمرک استان بوشهر، موانع تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در بنادر استان بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات ارائه شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نشست مشترک مسئولان اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر و گمرکات استان، رفع موانع و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در محل دفتر ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر برگزار شد.

در این نشست، موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه، بررسی موانع و ابعاد حقوقی کالا‌های قاچاق موجود در محوطه بنادر استان، افزایش تعاملات و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت برگزاری جلسه‌های منظم و هفتگی با هدف پیگیری مصوبات، بررسی مستمر پرونده‌ها، رفع موانع اجرایی و حقوقی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دو دستگاه تأکید شد.

در پایان، مقرر شد این نشست‌ها به‌صورت مستمر و هفتگی ادامه یافته و موضوعات مشترک تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف نهایی کالا‌ها به‌طور جدی پیگیری شود.