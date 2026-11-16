مدیر شهرک صنعتی مراغه گفت: دو قطعه زمین صنعتی راکد به مساحت هفت و هفت دهم هکتار، آزاد سازی و در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا خیریفام افزود: این دو قطعه زمین سال‌ها در گرو بانک بود و با پیگیری‌های مستمر باز پس گیری و برای ایجاد واحد صنایع غذایی و تولید محصولات شیمیایی به سرمایه گذار واگذار شد.

وی افزود: ازابتدای امسال حدود ۱۷ هکتار از اراضی راکد در قالب ۲۳ قطعه زمین صنعتی خلع ید و آماده واگذاری به سرمایه گذاران است.

به گفته مدیر شهرک صنعتی مراغه این زمین‌ها با شریط ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد اقساط سه ساله آماده واگذاری است.

وی با بیان اینکه آزادسازی اراضی غیرفعال، مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی هموار می‌کند افزود: تا پایان امسال همه واحد‌های راکد و غیر فعال شهرک صنعتی مراغه آزاد سازی خواهد شد.

خیریفام گفت: باز پس‌گیری اراضی بلااستفاده، نقش مهمی در تحرّک تولید، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد داشت.

وی افزود: در شهرک صنعتی مراغه ۶۵ واحد با اشتغالزایی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر فعال است.