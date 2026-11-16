مانور مشترک شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع نیروی برق در استان مرکزی با فعالیت ۵۰ اکیپ و مشارکت حدود ۱۰۰ نفر آغاز شد؛ مانوری که با هدف شناسایی و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز برق‌دار و صیانت از منابع آب زیرزمینی و انرژی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: در قالب مانور مشترک آب و برق، وضعیت بهره‌برداری و مجوز‌های حدود ۹۵۴ حلقه چاه شناسایی‌شده در استان دوباره بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

اسدی افزود: این مانور همزمان با سراسر کشور و با مشارکت ۵۰ اکیپ مشترک و حدود ۱۰۰ نفر از نیرو‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز هدف از اجرای این طرح را شناسایی و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز برق‌دار و بررسی وضعیت بهره‌برداری از چاه‌های کشاورزی عنوان کرد.

نکویی با اشاره به ارتباط مستقیم مصرف آب و برق در بخش کشاورزی گفت: آب و انرژی از سرمایه‌های عمومی هستند و همکاری مشترک این دو دستگاه با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت مصرف انرژی انجام می‌شود.